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Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-вересень 2023 року отримали 109,855 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 43,373 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (14,176 млрд гривень).

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 6,136 млрд гривень та Укрсиббанк - 5,681 млрд гривень та приватний ПУМБ - 5,664 млрд гривень.

За даними НБУ, 58 із 64 банків отримали прибуток на суму 110,0 млрд гривень, а шість банків показали збитки на -155 млн гривень. Найбільший збиток показав Правекс-Банк - 56 млн гривень.

Податок на прибуток банків

У серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроект щодо додаткового податку на банки.

Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому слід придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".

У держбюджеті на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18 до 36%. Подвійний податок сплачуватимуть у 2024-2025 роках.

 

Нагадаємо,платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

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