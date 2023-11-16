Банки України отримали рекордний прибуток: рейтинг фінустанов

За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (14,176 млрд гривень).

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 6,136 млрд гривень та Укрсиббанк - 5,681 млрд гривень та приватний ПУМБ - 5,664 млрд гривень.

За даними НБУ, 58 із 64 банків отримали прибуток на суму 110,0 млрд гривень, а шість банків показали збитки на -155 млн гривень. Найбільший збиток показав Правекс-Банк - 56 млн гривень.

Податок на прибуток банків

У серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроект щодо додаткового податку на банки.

Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому слід придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".

У держбюджеті на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18 до 36%. Подвійний податок сплачуватимуть у 2024-2025 роках.