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Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение: какие больше всех

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 09:03
Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение: какие больше всех Фото: ПриватБанк впервые в истории возглавил рейтинг по количеству отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2022 года в Украине насчитывалось 5989 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 696 (на 10,4%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине было 69 действующих банко, и их количество сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1452. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 45 отделений.

В государственном Ощадбанке осталось 1305 отделений (-297), и он опустился на второе место.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), государственный Укргазбанк (261). Замыкает пятерку частный ПУМБ (253).

Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение: какие больше всех

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%).

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