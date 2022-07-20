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Банки України з початку року закрили кожне десяте відділення: які найбільше

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Україна, Середа 20 липня 2022 09:03
Банки України з початку року закрили кожне десяте відділення: які найбільше Фото: ПриватБанк вперше в історії очолив рейтинг за кількістю відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2022 року в Україні налічувалося 5989 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 696 (на 10,4%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їх кількість скоротилася з початку року на три (Ощадбанк, Промінвестбанк і Мегабанк).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1452. Вперше в історії банк зайняв перше місце, хоча і скоротив 45 відділень.

У державному Ощадбанку залишилося 1305 відділень (-297), і він опустився на друге місце.

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (415), державний Укргазбанк (261). Замикає п'ятірку приватний ПУМБ (253).

Банки України з початку року закрили кожне десяте відділення: які найбільше

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%).

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