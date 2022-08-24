Банки и трейдеры отказались работать с крупнейшим в Индии покупателем российской нефти, - Reuters

Многие мировые нефтетрейдеры и банки прекратили сотрудничество с индийской нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy, дочерней компанией "Роснефти". Они обеспокоены санкциями Запада в связи с вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сама по себе Nayara не подвергалась санкциям в рамках международного ответа на войну, но против "Роснефти" действуют санкции. Российскому энергетическому гиганту принадлежит около 49% Nayara, второго по величине частного нефтеперерабатывающего предприятия Индии, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорциуму, возглавляемому Trafigura Group и российской инвестиционной группой UCP, принадлежит 49,13%.

По словам одного из источников, большинство торговых фирм, включая Vitol и Glencore, а также производители в Канаде, Латинской Америке и Европе, отказались напрямую продавать нефть Nayara.

Они сказали, что Nayara теперь зависит от государственных ближневосточных производителей, китайских трейдеров, компаний, поставляющих российскую нефть, а также местных производителей сырой нефти для своего нефтеперерабатывающего завода Vadinar в западном штате Гуджарат мощностью 400 тысяч баррелей в день.

"Компании становится все труднее", - сказал один из источников, добавив, что компания не может застраховаться.

Компании, которые отказались сотрудничать с Nayara, включают Phillips, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol и TotalEnergies.

Банки и другие фирмы, которые отказались работать над новыми позициями хеджирования для Nayara, включают Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, французскую Engie, а также основные банковские подразделения Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group.

Nayara, на долю которой приходится 8% нефтеперерабатывающих мощностей Индии, заявила, что имеет давние отношения со своими поставщиками, работает с разнообразным набором поставщиков и имеет соответствующие контракты на закупку сырой нефти.

Nayara была ключевым покупателем российской нефти, скупая продукт со скидкой, которого избегали некоторые западные компании и страны. Увеличение объемов потребления российской нефти помогли Nayara увеличить квартальную прибыль до рекордных 446 млн долларов в апреле-июне.

Некоторые из высших должностных лиц Nayara, в том числе финансовый директор, покинули компанию после того, как западные страны начали вводить санкции против России.