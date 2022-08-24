ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Банки і трейдери відмовилися працювати з найбільшим в Індії покупцем російської нафти, - Reuters

Новость на русском →
Україна, Середа 24 серпня 2022 14:03
Банки і трейдери відмовилися працювати з найбільшим в Індії покупцем російської нафти, - Reuters Фото: ключовий покупець російської нафти в Індії потрапив у скрутне становище (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Багато світових нафтотрейдерів і банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy, дочірньою компанією "Роснефти". Вони стурбовані санкціями Заходу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сама по собі Nayara не піддавалася санкціям в рамках міжнародної відповіді на війну, але проти "Роснефти" діють санкції. Російському енергетичному гіганту належить близько 49% Nayara, другого за величиною приватного нафтопереробного підприємства Індії, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорціуму, очолюваному Trafigura Group і російською інвестиційною групою UCP, належить 49,13%.

За словами одного з джерел, більшість торгових фірм, включаючи Vitol і Glencore, а також виробники в Канаді, Латинській Америці і Європі, відмовилися безпосередньо продавати нафту Nayara.

Вони сказали, що Nayara тепер залежить від державних близькосхідних виробників, китайських трейдерів, компаній, що постачають російську нафту, а також місцевих виробників сирої нафти для свого нафтопереробного заводу Vadinar в західному штаті Гуджарат потужністю 400 тисяч барелів на день.

"Компанії стає все важче", - сказав один з джерел, додавши, що компанія не може застрахуватися.

Компанії, які відмовилися співпрацювати з Nayara, включають Phillips, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol і TotalEnergies.

Банки та інші фірми, які відмовилися працювати над новими позиціями хеджування для Nayara, включають Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, французьку Engie, а також основні банківські підрозділи Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Financial Group.

Nayara, на частку якої припадає 8% нафтопереробних потужностей Індії, заявила, що має давні стосунки зі своїми постачальниками, працює з різноманітним набором постачальників і має відповідні контракти на закупівлю сирої нафти.

Nayara була ключовим покупцем російської нафти, скуповуючи продукт зі знижкою, якого уникали деякі західні компанії і країни. Збільшення обсягів споживання російської нафти допомогли Nayara збільшити квартальний прибуток до рекордних 446 млн доларів у квітні-червні.

Деякі з вищих посадових осіб Nayara, в тому числі фінансовий директор, покинули компанію після того, як західні країни почали вводити санкції проти Росії.

Нагадаємо, індійські компанії в умовах санкцій оплачують російське вугілля китайськими юанями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів