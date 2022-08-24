Банки і трейдери відмовилися працювати з найбільшим в Індії покупцем російської нафти, - Reuters

Багато світових нафтотрейдерів і банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy, дочірньою компанією "Роснефти". Вони стурбовані санкціями Заходу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сама по собі Nayara не піддавалася санкціям в рамках міжнародної відповіді на війну, але проти "Роснефти" діють санкції. Російському енергетичному гіганту належить близько 49% Nayara, другого за величиною приватного нафтопереробного підприємства Індії, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорціуму, очолюваному Trafigura Group і російською інвестиційною групою UCP, належить 49,13%.

За словами одного з джерел, більшість торгових фірм, включаючи Vitol і Glencore, а також виробники в Канаді, Латинській Америці і Європі, відмовилися безпосередньо продавати нафту Nayara.

Вони сказали, що Nayara тепер залежить від державних близькосхідних виробників, китайських трейдерів, компаній, що постачають російську нафту, а також місцевих виробників сирої нафти для свого нафтопереробного заводу Vadinar в західному штаті Гуджарат потужністю 400 тисяч барелів на день.

"Компанії стає все важче", - сказав один з джерел, додавши, що компанія не може застрахуватися.

Компанії, які відмовилися співпрацювати з Nayara, включають Phillips, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol і TotalEnergies.

Банки та інші фірми, які відмовилися працювати над новими позиціями хеджування для Nayara, включають Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, французьку Engie, а також основні банківські підрозділи Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Financial Group.

Nayara, на частку якої припадає 8% нафтопереробних потужностей Індії, заявила, що має давні стосунки зі своїми постачальниками, працює з різноманітним набором постачальників і має відповідні контракти на закупівлю сирої нафти.

Nayara була ключовим покупцем російської нафти, скуповуючи продукт зі знижкою, якого уникали деякі західні компанії і країни. Збільшення обсягів споживання російської нафти допомогли Nayara збільшити квартальний прибуток до рекордних 446 млн доларів у квітні-червні.

Деякі з вищих посадових осіб Nayara, в тому числі фінансовий директор, покинули компанію після того, як західні країни почали вводити санкції проти Росії.