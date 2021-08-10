Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ
У ІІ кварталі 2021 року банки активно скорочували мережу філіалів (до 6,9 тисяч), найбільше - ПриватБанк та Ощадбанк (відповідно 110 та 54). Іноземні банки зачинили 24 відділень, і лише приватні банки відкривали нові філії - 17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Огляд банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за серпень 2021 року.
Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі звільнено загалом 1,1 тис. працівників, найбільше скорочували персонал державні та іноземні банки. При цьому приватні банки найняли майже 1,7 тис. осіб. Усього в банках працюють 125 тисяч осіб.
У ІI кварталі банки значно наростили мережу POS-терміналів до 420 тисяч. Такий приріст відбувся завдяки ПриватБанку (+16,2 тис.) та іноземним банкам (+4,7 тис. терміналів).
Кількість банкоматів (34,5 тисяч) скоротилася в усіх груп: за квартал банки вилучили з мережі 198 банкоматів.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 6895 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 239 (на 3,4%).