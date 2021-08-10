ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 серпня 2021 13:56
Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ Фото: банки скорочують відділення та встановлюють POS-термінали (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У ІІ кварталі 2021 року банки активно скорочували мережу філіалів (до 6,9 тисяч), найбільше - ПриватБанк та Ощадбанк (відповідно 110 та 54). Іноземні банки зачинили 24 відділень, і лише приватні банки відкривали нові філії - 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Огляд банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за серпень 2021 року.

Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі звільнено загалом 1,1 тис. працівників, найбільше скорочували персонал державні та іноземні банки. При цьому приватні банки найняли майже 1,7 тис. осіб. Усього в банках працюють 125 тисяч осіб.

Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

У ІI кварталі банки значно наростили мережу POS-терміналів до 420 тисяч. Такий приріст відбувся завдяки ПриватБанку (+16,2 тис.) та іноземним банкам (+4,7 тис. терміналів).

Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Кількість банкоматів (34,5 тисяч) скоротилася в усіх груп: за квартал банки вилучили з мережі 198 банкоматів.

Банки скорочують персонал, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Нагадаємо, станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 6895 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 239 (на 3,4%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України филиалы
NEWS
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності