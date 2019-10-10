Банки зберегли ставки за кредитами для населення вище 35%

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Комерційні банки скорочують кредитування як юридичних, так і фізичних осіб

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2019 року в національній валюті становили 35,9% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж у серпні (36,1%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 5,3% до 8,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств у вересні знизилися з 18,1% до 17,7% річних, за валютним знизилися - з 5,4% до 4,8%.

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Кредитний портфель банків за місяць зменшився на 2,2% до 990 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,6% до 206 млрд грн, підприємств - на 2,6% до 780 млрд грн.

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Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 вересня.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом 4 жовтня заявив, що облікова ставка Національного банку України може впасти з нинішнього рівня в 16,5% до 8-9% до кінця 2020 року.