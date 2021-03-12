Банки сохранили кредитные ставки для населения около 35% годовых

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за февраль выросли с 8,7% до 8,2% годовых, по валютным снизились с 4,4% до 4,3% годовых.

Кредитный портфель банков за февраль 2021 год не изменился - 949 млрд гривен, в т.ч. населения вырос я на 0,7% до 200 млрд гривен, предприятий сократился на 0,1% до 738 млрд гривен.