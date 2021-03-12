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Банки сохранили кредитные ставки для населения около 35% годовых

Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2021 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых. По сравнению с январем ставки снизились на 0,1 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за февраль выросли с 8,7% до 8,2% годовых, по валютным снизились с 4,4% до 4,3% годовых.

Кредитный портфель банков за февраль 2021 год не изменился - 949 млрд гривен, в т.ч. населения вырос я на 0,7% до 200 млрд гривен, предприятий сократился на 0,1% до 738 млрд гривен.

Напомним, в январе 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых. По сравнению с декабрем 2020 года ставки не изменились.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки выросли на 1,1 п.п.

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