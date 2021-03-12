Банки зберегли кредитні ставки для населення близько 35% річних

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,1 п. п. до 6,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств за лютий зросли з 8,7% до 8,2% річних, за валютним знизилися з 4,4% до 4,3% річних.

Кредитний портфель банків за лютий 2021 рік не змінився - 949 млрд гривень, у т. ч. населення виріс я на 0,7% до 200 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,1% до 738 млрд гривень.