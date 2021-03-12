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Банки зберегли кредитні ставки для населення близько 35% річних

Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в лютому 2021 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з січнем ставки знизилися на 0,1 в. п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,1 п. п. до 6,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств за лютий зросли з 8,7% до 8,2% річних, за валютним знизилися з 4,4% до 4,3% річних.

Кредитний портфель банків за лютий 2021 рік не змінився - 949 млрд гривень, у т. ч. населення виріс я на 0,7% до 200 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,1% до 738 млрд гривень.

Нагадаємо, в січні 2021 року середні процентні ставки банків по нових депозитах у гривні для населення склали 8,0% річних. У порівнянні з груднем 2020 року ставки не змінилися.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних. У порівнянні з груднем минулого року ставки зросли на 1,1 в. п.

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