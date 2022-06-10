Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредиты для населения в иностранной валюте выдаются под 12,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за месяц выросли с 13,8% до 13,9% годовых, по валютным остались без изменений - 4,3% годовых.

Кредитный портфель банков май вырос на 0,8% до - 1 056 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,3% до 244 млрд гривен, предприятий вырос на 1,5% до 786 млрд гривен.