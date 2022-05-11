С начала войны банки выдают кредиты населению только на текущие нужды, - НБУ

С началом войны банки Украины прекратили ипотечное и автокредитование населения. Кредиты выдаются только на текущие нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Обзор банковского сектора " Национального банка Украины (НБУ) за март 2022 года.

По данным НБУ, квартальные темпы роста кредитов населению замедлились до 0,7% вследствие уменьшения объема кредитов в марте.

"Во время военного положения кредиты предоставлялись только на текущие потребности клиентов, а ипотечное и автокредитование почти не осуществлялись", - говорится в сообщении.

Квартальный рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте составил 4,8%, валютных - 2,2% в долларовом эквиваленте. Государственные банки продемонстрировали самые высокие квартальные темпы роста гривневого портфеля - более 10%.

Напомним, процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц, в Украине упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%.