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С начала войны банки выдают кредиты населению только на текущие нужды, - НБУ

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Украина, Среда 11 мая 2022 16:06
С начала войны банки выдают кредиты населению только на текущие нужды, - НБУ Фото: кредиты на ипотеку и автокредиты в Украине не выдаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С началом войны банки Украины прекратили ипотечное и автокредитование населения. Кредиты выдаются только на текущие нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обзор банковского сектора" Национального банка Украины (НБУ) за март 2022 года.

По данным НБУ, квартальные темпы роста кредитов населению замедлились до 0,7% вследствие уменьшения объема кредитов в марте.

"Во время военного положения кредиты предоставлялись только на текущие потребности клиентов, а ипотечное и автокредитование почти не осуществлялись", - говорится в сообщении.

Квартальный рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте составил 4,8%, валютных - 2,2% в долларовом эквиваленте. Государственные банки продемонстрировали самые высокие квартальные темпы роста гривневого портфеля - более 10%.

Напомним, процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц, в Украине упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%.

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