Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредити для населення в іноземній валюті видаються під 12,8% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 13,8% до 13,9% річних, за валютними залишилися без змін - 4,3% річних.

Кредитний портфель банків Травень виріс на 0,8% до - 1 056 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 1,3% до 244 млрд гривень, підприємств виріс на 1,5% до 786 млрд гривень.