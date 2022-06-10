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Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Фото: банки готові кредитувати населення під 21,9% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2022 року в національній валюті становили 21,9% річних. Це менше, ніж у квітні (26,5%) і значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Кредити для населення в іноземній валюті видаються під 12,8% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 13,8% до 13,9% річних, за валютними залишилися без змін - 4,3% річних.

Кредитний портфель банків Травень виріс на 0,8% до - 1 056 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 1,3% до 244 млрд гривень, підприємств виріс на 1,5% до 786 млрд гривень.

Нагадаємо, з початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються тільки на поточні потреби.

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

НБУ очікує, що слідом за цим зростуть ставки за кредитами і депозитами.

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