Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,8 п.п. до 5,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 9,3% до 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,9% до 3,2%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 3,3% до 1 014 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 2,2% до 226 млрд гривен, предприятий - вырос на 3,0% до 771 млрд гривен.