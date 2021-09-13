Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 2,8 в.п. до 5,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні зросли з 9,3% до 9,5% річних, за валютними знизилися з 4,9% до 3,2%.

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 3,3% до 1 014 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 2,2% до 226 млрд гривень, підприємств - зріс на 3,0% до 771 млрд гривень.