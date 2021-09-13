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Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 10:55
Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки готові кредитувати українців під 34% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2021 року в національній валюті становили 33,7% річних. У порівнянні з липнем ставки знизилися на 0,2 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 2,8 в.п. до 5,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні зросли з 9,3% до 9,5% річних, за валютними знизилися з 4,9% до 3,2%.

Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 3,3% до 1 014 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 2,2% до 226 млрд гривень, підприємств - зріс на 3,0% до 771 млрд гривень.

Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

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