Банки снизили ставки по депозитам для населения

В октябре 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 14,7% до 14,5 % годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за октябрь снизились с 2,8% до 2,7%.

В октябре 2019 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились на 0,5 п.п. до 12,5% годовых, по валютным выросли на 0,2 п.п. до 1,9%.

bank.gov.ua

Депозитный портфель банков в октябре вырос до 1 003 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 3,6% до 528 млрд грн, предприятий вырос на 2,1% до 442 млрд грн.

bank.gov.ua

Напомним, результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за ІV квартал 2019 года, проведенного Национальным банком, свидетельствуют о планах наращивать депозитные портфели. В частности, рекордными были балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств (53% и 62% соответственно).

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в сентябре (35,9%).