Банки снизили ставки по депозитам населения

В марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам остались на уровне 12,0% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились за месяц с 11,6% до 11,1% годовых, в валюте снизились с 2,6% до 2,5%.

В марте 2019 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 13,1% до 13,2% годовых, по валютным не изменились - 2,1%.

Данные: НБУ

Депозитный портфель банков в марте сократился на 0,4% до 936 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 0,79 до 510 млрд грн, предприятий сократился на 2,2% до 393 млрд грн.

Данные: НБУ

Напомним, что по данным НБУ, в марте 2019 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 29,5% годовых, что на 2,0 п.п. ниже, чем в феврале (31,5%).

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в данном вопросе.