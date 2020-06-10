Банки снизили ставки по депозитам

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в апреле (11,8%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились с 2,2% до 1,9%.

В мае 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 7,3% до 6,3% годовых, по валютным выросли с 1,3% до 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в мае вырос на 1,4% до 1 163 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 0,8% до 611 млрд грн, предприятий вырос на 2,3% до 528 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых, что на что на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым депозитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 11,8% годовых, что на 0,1 п. п. выше, чем в марте (11,7%).