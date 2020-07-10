Банки снизили депозитные ставки

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Это на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (11,4%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь снизились с 1,9% до 1,7%.

В июне 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 6,1% до 5,2% годовых, по валютным - без изменений - 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в июне вырос на 1,5% до 1 182 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,3% до 619 млрд грн, предприятий вырос на 2,4% до 541 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (36,9%).

Напомним, по прогнозу НБУ, кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.