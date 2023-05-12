Банки скоротили видачу кредитів населенню, трохи знизивши ставки

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 2,6% до 2,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за квітень не змінилися - 20,2% річних, за валютними зросли з 6,2% до 6,8%.

Кредитний портфель банків за квітень скоротився на 1,0% до 963 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,4% до 205 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,1% до 736 млрд гривень.