Банки сократили выдачу кредитов населению, немного снизив ставки

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 2,6% до 2,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за апрель не изменились - 20,2% годовых, по валютным выросли с 6,2% до 6,8%.

Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1,0% до 963 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,4% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,1% до 736 млрд гривен.