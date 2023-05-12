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Банки сократили выдачу кредитов населению, немного снизив ставки

Фото: банки снизили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 года в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых. Кредитный портфель сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 2,6% до 2,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за апрель не изменились - 20,2% годовых, по валютным выросли с 6,2% до 6,8%.

Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1,0% до 963 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,4% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,1% до 736 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего - на ипотеку.

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банкиНациональный банк Украины