Все банки РФ должны быть отключены от SWIFT, - глава МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время от SWIFT отключат семь российских банков. Однако министр считает, что все финансовые учреждения РФ должны быть отключены от международной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел.

"Семь банков России отключат от SWIFT, но хочу заверить, что это не последние банки, которые будут отключены. Мы продолжим эту работу - все банки Российской Федерации должны быть отключены от системы SWIFT, иначе транзакции, которые будут проводиться через подключенные банки, будут окрашены кровью невинных граждан, которые погибли под ударами российской агрессии", - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее SWIFT заявила, что ожидает инструкций от власти о том, какие российские банки они хотят отключить от глобальной системы.

Также ранее Кулеба сообщил, что Россия хочет обойти санкции с помощью трех стран, которые готовы с ней работать.

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