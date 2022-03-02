Всі банки РФ повинні бути відключені від SWIFT, - глава МЗС

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом від SWIFT відключать сім російських банків. Проте міністр вважає, що всі фінансові установи РФ повинні бути відключені від міжнародної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ.

"Сім банків Росії відключать від SWIFT, але хочу запевнити, що це не останні банки, які будуть відключені. Ми продовжимо цю роботу - всі банки Російської Федерації повинні бути відключені від системи SWIFT, інакше транзакції, які будуть проводитися через підключені банки, будуть зафарбовані кров'ю невинних громадян, які загинули під ударами російської агресії", - заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше SWIFT заявила, що очікує інструкцій від влади про те, які російські банки вони хочуть відключити від глобальної системи.

Також раніше Кулеба повідомив, що Росія хоче обійти санкції за допомогою трьох країн, які готові з нею працювати.

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