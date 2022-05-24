Банки резко повысили курс в отделениях. Столько теперь стоит доллар
Курс доллара в украинских банках резко вырос после отмены Национальным банком 10%-й маржи с официальным курсом. При этом по карточкам он значительно отличается от купли-продажи наличной валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
В частности, в отделениях ПриваБанка на 24 мая установлены такие курсы:
- доллар: 36,30 гривен - покупка, 36,85 гривен - продажа
- евро: 38,20 гривен - покупка, 39,00 гривен - продажа
для карточек установлены такие курсы
- доллар: 29,2549 гривен - покупка, 32,5733 гривен - продажа
- евро: 31,1784 гривен - покупка, 34,7222 гривен - продажа
Ощадбанк
- доллар: 36,20 гривен - покупка, 37,00 гривен - продажа
- евро: 37,70 гривен - покупка, 38,80 гривен - продажа
Укэксимбанк
- доллар: 32,00 гривен - покупка, 36,00 гривен - продажа
- евро: 34,12 гривен - покупка, 38,39 гривен - продажа
Укргазбанк
- доллар: 36,50 гривен - покупка, 37,20 гривен - продажа
- евро: 38,80 гривен - покупка, 39,80 гривен - продажа
ПУМБ
- доллар: 35,00 гривен - покупка, 37 ,00 гривен - продажа
- евро: 36,50 гривен - покупка, 39,00 гривен - продажа
Креди Агриколь
- доллар: 35,00 гривен - покупка, 36,50 гривен - продажа
- евро: 37,35 гривен - покупка, 38,95 гривен - продажа
А-Банк
- доллар: 35,00 гривен - покупка, 37,00 гривен - продажа
- евро: 37,50 гривен - покупка, 39,50 гривен - продажа
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ.
Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения. При этом некоторые банки установили минимальный курс покупки доллара на уровне 31,50, а продают по 38 гривен.
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