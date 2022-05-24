Банки різко підвищили курс у відділеннях. Стільки тепер коштує долар
Курс долара в українських банках різко виріс після скасування Національним банком 10%-ї маржі з офіційним курсом. При цьому за картками він значно відрізняється від купівлі-продажу готівкової валюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Зокрема, у відділеннях Привабанку на 24 травня встановлено такі курси:
- долар: 36,30 гривень-купівля, 36,85 гривень - продаж
- Євро: 38,20 гривень-купівля, 39,00 гривень - продаж
для карток встановлені такі курси
- долар: 29,2549 гривень-купівля, 32,5733 гривень - продаж
- Євро: 31,1784 гривень-купівля, 34,7222 гривень - продаж
Ощадбанк
- долар: 36,20 гривень-купівля, 37,00 гривень - продаж
- Євро: 37,70 гривень-купівля, 38,80 гривень - продаж
Укэксимбанк
- долар: 32,00 гривень-купівля, 36,00 гривень - продаж
- Євро: 34,12 гривень-купівля, 38,39 гривень - продаж
Укргазбанк
- долар: 36,50 гривень-купівля, 37,20 гривень - продаж
- Євро: 38,80 гривень-купівля, 39,80 гривень - продаж
ПУМБ
- долар: 35,00 гривень-купівля, 37, 00 гривень - продаж
- Євро: 36,50 гривень-купівля, 39,00 гривень - продаж
Креді Агріколь
- долар: 35,00 гривень-купівля, 36,50 гривень - продаж
- Євро: 37,35 гривень-купівля, 38,95 гривень - продаж
А-Банк
- долар: 35,00 гривень-купівля, 37,00 гривень - продаж
- Євро: 37,50 гривень-купівля, 39,50 гривень - продаж
Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ.
Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення. При цьому деякі банки встановили мінімальний курс покупки долара на рівні 31,50, а продають по 38 гривень.
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