Банки різко підвищили курс у відділеннях. Стільки тепер коштує долар

Курс долара в українських банках різко виріс після скасування Національним банком 10%-ї маржі з офіційним курсом. При цьому за картками він значно відрізняється від купівлі-продажу готівкової валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Зокрема, у відділеннях Привабанку на 24 травня встановлено такі курси:

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ.

Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення. При цьому деякі банки встановили мінімальний курс покупки долара на рівні 31,50, а продають по 38 гривень.

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