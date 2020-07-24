Банки прогнозируют увеличение спроса на кредиты и рост неплатежей

Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования", проведенного НБУ.

"Пик негативных ожиданий банков был пройденов прошлом квартале, а уже в текущем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться. Почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе", - говорится в документе.

Вместе с тем, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитных портфелей, хотя эти ожидания несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Также финучреждения указывают на некоторое восстановление роста объемов депозитов: около половины респондентов ожидает притока средств населения и бизнеса.

По данным опроса, в апреле-июне 2020 года на фоне продолжения коронакризиса спрос бизнеса на кредиты почти не изменился, если сравнить с прошлым кварталом, показав лишь определенный рост со стороны малых и средних предприятий (МСП).

Также снижался и спрос населения на кредиты, в частности потребительские займы, в связи с подавленными потребительскими настроениями и уменьшенияем расходов на товары длительного потребления.

В то же время, во II квартале банки ужесточали стандарты кредитования (внутренние нормативы и критерии, которыми руководствуется банк в своей кредитной политике) второй квартал подряд.

Во II квартале 79% опрошенных банков указали на рост уровня кредитного риска, но в целом оценки уровня рисков, но в целом оценки уровня рисков во II квартале были лучше, чем в предыдущем квартале.

Опрос проводился с 18 июня до 9 июля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам НБУ.

Напомним, в июне 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (11,4%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (36,9%).