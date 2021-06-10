Банки повысили ставки для населения: сколько стоит взять кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,5 п.п. до 5,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за май не изменились - 8,8% годовых, по валютным снизились на 0,1 п.п. до 4,8% годовых.

Кредитный портфель банков за май 2021 год вырос на 0,1% до 971 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,4% до 213 млрд грн, предприятий сократился на 0,6% до 747 млрд грн.