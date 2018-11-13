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Банки підвищили ставки за кредитами для населення до 37%, - НБУ

Новини » Фінанси    13.11.2018 - 13:08
Банки підвищили ставки за кредитами для населення до 37%, - НБУ
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Ставки за новими кредитами зросли за місяць на 5 відсоткових пунктів

У жовтні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 37,3% річних, що на 5,2 в.п. вище, ніж у вересні (32,1%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 8,8% до 9,5% річних.

У жовтні 2018 року ставки за гривневими кредитами для підприємств знизилися з 19,8% до 19,5% річних, за валютними - з 5,9% до 5,4%.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення до 37%, - НБУ

www.bank.gov.ua

Кредитний портфель банків у жовтні зріс на 0,5% до 1 108 млрд грн, у т.ч. для населення на 0,8% до 200,3 млрд грн, підприємств - на 0,5% до 905,4 млрд грн.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення до 37%, - НБУ

www.bank.gov.ua

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

На початку листопада НБУ визначив операційну ціль монетарної політики - утримати значення Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) на рівні, близькому до рівня облікової ставки (становила 18%) та у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу, тобто - за кредитами овернайт (становила 20%) та депозитними сертифікатами овернайт (становила 16%).

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