Банки повысили кредитные ставки для населения до 35% годовых

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за январь выросли с 8,5% до 8,7% годовых, по валютным снизились с 5,2% до 4,4% годовых.

Кредитный портфель банков за январь 2021 год вырос на 0,1% до 949 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,5% до 198 млрд грн, предприятий вырос на 0,2% до 739 млрд грн.