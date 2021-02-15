Банки підвищили кредитні ставки для населення до 35% річних

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,1 в. п. до 6,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за січень зросли з 8,5% до 8,7% річних, за валютним знизилися з 5,2% до 4,4% річних.

Кредитний портфель банків за січень 2021 рік виріс на 0,1% до 949 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 198 млрд грн, підприємств зріс на 0,2% до 739 млрд грн.