RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Банки підвищили кредитні ставки для населення до 35% річних

Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних. Порівняно з груднем минулого року ставки зросли на 1,1 в. п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

Популярні новини
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021
Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку 08 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів 05 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю 13 лютого 2021
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 14 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,1 в. п. до 6,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за січень зросли з 8,5% до 8,7% річних, за валютним знизилися з 5,2% до 4,4% річних.

Кредитний портфель банків за січень 2021 рік виріс на 0,1% до 949 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 198 млрд грн, підприємств зріс на 0,2% до 739 млрд грн.

Нагадаємо, облікова ставка НБУ у 2020 році знизилася з 13,5% до 6,0%. Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що ставки за кредитами в банках України знаходяться на історичному мінімумі, але є потенціал для зниження навіть при незмінній обліковій ставці НБУ.

Зазначимо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України кредитставкибанки
Читайте також
НБУ назвав реальні ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло
НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості банків за 2020 рік
Прогноз погоди