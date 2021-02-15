Банки підвищили кредитні ставки для населення до 35% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних. Порівняно з груднем минулого року ставки зросли на 1,1 в. п.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,1 в. п. до 6,3% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств за січень зросли з 8,5% до 8,7% річних, за валютним знизилися з 5,2% до 4,4% річних.
Кредитний портфель банків за січень 2021 рік виріс на 0,1% до 949 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 198 млрд грн, підприємств зріс на 0,2% до 739 млрд грн.
Нагадаємо, облікова ставка НБУ у 2020 році знизилася з 13,5% до 6,0%. Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що ставки за кредитами в банках України знаходяться на історичному мінімумі, але є потенціал для зниження навіть при незмінній обліковій ставці НБУ.
Зазначимо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.