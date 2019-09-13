Банки повысили депозитные ставки

В августе 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли на 0,4 п.п. до 12,9% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за август выросли с 2,6% до 2,7%.

В августе 2019 года ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились - 13,4% годовых, по валютным 1,9%.

bank.gov.ua

Депозитный портфель банков в августе сократился на 0,7% до 973 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,6% до 515 млрд грн, предприятий сократился на 3,4% до 428 млрд грн.

bank.gov.ua

Напомним, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2019 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых, что на 2,5 п.п. выше, чем в июле (33,6%)