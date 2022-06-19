Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита

Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ, на какие условия депозита необходимо обращать внимание при оформлении.
Процентная ставка
Нужно выяснить полную процентную ставку, которая может отличаться в зависимости от срока вклада. Также при расчете доходов по вкладу следует учитывать уплату налогов на доходы, полученные от депозита, в частности:
Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:
Также условиями договора может быть не предусмотрена возможность пополнять депозит.
Способ получения процентов по депозиту:
Также при оформлении депозита стоит обратить внимание на:
"Внимательно читайте депозитный договор перед подписанием и проверьте все вышеупомянутые ключевые моменты условий депозита", - отметили в НБУ.
Напомним, на время военного положения и трех месяцев после вводится 100% - ная гарантия по депозитам. Это означает, что, если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-то из банков, его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада.
Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.
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