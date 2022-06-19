UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита

Фото: ставки по депозитам в банках начали расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ, на какие условия депозита необходимо обращать внимание при оформлении.

Процентная ставка

Нужно выяснить полную процентную ставку, которая может отличаться в зависимости от срока вклада. Также при расчете доходов по вкладу следует учитывать уплату налогов на доходы, полученные от депозита, в частности:

  • налог на доходы физических лиц - 18% от суммы начисленных процентов;
  • военный сбор - 1,5% от суммы начисленных процентов.
  • Условия пополнения депозита

Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:

  • определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;
  • установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение. Например, депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в течение первых 8 месяцев с момента первого внесения средств на счет;
  • не устанавливать ограничений по размеру и срокам пополнения.

Также условиями договора может быть не предусмотрена возможность пополнять депозит.

Способ получения процентов по депозиту:

  • проценты могут поступать на текущий счет ежемесячно или ежеквартально, или
  • проценты могут оставаться на депозитном счете. Так происходит капитализация. То есть вкладчик будет получать проценты на ранее начисленные проценты.

Также при оформлении депозита стоит обратить внимание на:

  • срок действия депозита;
  • наличие дополнительных комиссий;
  • условия автопролонгации. Автопролонганція - это автоматическое продление срока действия договора банковского вклада (депозита).

"Внимательно читайте депозитный договор перед подписанием и проверьте все вышеупомянутые ключевые моменты условий депозита", - отметили в НБУ.

Напомним, на время военного положения и трех месяцев после вводится 100% - ная гарантия по депозитам. Это означает, что, если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-то из банков, его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки