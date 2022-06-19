Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита

Процентная ставка

Нужно выяснить полную процентную ставку, которая может отличаться в зависимости от срока вклада. Также при расчете доходов по вкладу следует учитывать уплату налогов на доходы, полученные от депозита, в частности:

налог на доходы физических лиц - 18% от суммы начисленных процентов;

военный сбор - 1,5% от суммы начисленных процентов.

Условия пополнения депозита

Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:

определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;

установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение. Например, депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в течение первых 8 месяцев с момента первого внесения средств на счет;

не устанавливать ограничений по размеру и срокам пополнения.

Также условиями договора может быть не предусмотрена возможность пополнять депозит.

Способ получения процентов по депозиту:

проценты могут поступать на текущий счет ежемесячно или ежеквартально, или

проценты могут оставаться на депозитном счете. Так происходит капитализация. То есть вкладчик будет получать проценты на ранее начисленные проценты.

Также при оформлении депозита стоит обратить внимание на:

срок действия депозита;

наличие дополнительных комиссий;

условия автопролонгации. Автопролонганція - это автоматическое продление срока действия договора банковского вклада (депозита).

"Внимательно читайте депозитный договор перед подписанием и проверьте все вышеупомянутые ключевые моменты условий депозита", - отметили в НБУ.