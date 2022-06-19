Банки підвищують ставки: на що звернути увагу при розміщені депозиту

Відсоткова ставка

Потрібно з’ясувати повну відсоткову ставку, яка може відрізнятися залежно від терміну вкладу. Також при розрахуванні доходів за вкладом слід враховувати сплату податків на доходи, отримані від депозиту, зокрема:

податок на доходи фізичних осіб - 18% від суми нарахованих відсотків;

військовий збір - 1,5% від суми нарахованих відсотків.

Умови поповнення депозиту

Банк може запропонувати вкладнику різні умови поповнення депозиту:

визначити максимальний або мінімальний розмір суми поповнення;

встановити строк, упродовж якого може здійснюватися поповнення. Наприклад, депозит відкритий на 12 місяців, а поповнення можливе упродовж перших 8 місяців з моменту першого внесення коштів на рахунок;

не встановлювати обмежень щодо розміру та строків поповнення.

Також умовами договору може бути не передбачена можливість поповнювати депозит.

Спосіб отримання відсотків за депозитом:

відсотки можуть надходити на поточний рахунок щомісяця або щокварталу, або

відсотки можуть залишатися на депозитному рахунку. Так відбувається капіталізація. Тобто вкладник буде отримувати відсотки на раніше нараховані відсотки.

Також при оформленні депозиту варто звернути увагу на:

строк дії депозиту;

наявність додаткових комісій;

умови автопролонгації. Автопролонганція - це автоматичне продовження строку дії договору банківського вкладу (депозиту).

"Уважно читайте депозитний договір перед підписанням та перевірте усі вищезазначені ключові моменти умов депозиту", - зазначили в НБУ.