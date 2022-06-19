Банки підвищують ставки: на що звернути увагу при розміщені депозиту

Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25%, після чого банки почали поступово піднімати ставки за депозитами. Деякі невеликі фінустанови пропонують вже 17-18% річних за строковими депозитами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення НБУ, на які умови депозиту необхідно звертати увагу при оформленні.
Відсоткова ставка
Потрібно з’ясувати повну відсоткову ставку, яка може відрізнятися залежно від терміну вкладу. Також при розрахуванні доходів за вкладом слід враховувати сплату податків на доходи, отримані від депозиту, зокрема:
Банк може запропонувати вкладнику різні умови поповнення депозиту:
Також умовами договору може бути не передбачена можливість поповнювати депозит.
Спосіб отримання відсотків за депозитом:
Також при оформленні депозиту варто звернути увагу на:
"Уважно читайте депозитний договір перед підписанням та перевірте усі вищезазначені ключові моменти умов депозиту", - зазначили в НБУ.
Нагадаємо, на час воєнного стану та трьох місяців після запроваджується 100%-ва гарантія за депозитами. Це означає, що, якщо у період дії цієї норми буде розпочато процедуру виведення з ринку якогось із банків, його вкладникам Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує усю суму вкладу.
Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.
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