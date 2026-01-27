Банки пом’якшують умови кредитів: чого чекати населенню у 2026 році

Згідно з результатами останнього "Опитування про умови банківського кредитування", понад три чверті фінустанов планують активно розширювати фінансування бізнесу впродовж 2026 року.

"Попит на кредити бізнесу впродовж ІV кварталу та загалом 2025 року зростав. Банки очікують на збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів і в I кварталі 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Прогноз на І квартал 2026 року

У перші три місяці 2026 року банки очікують на зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити.

Боргове навантаження підприємств респонденти оцінили як середнє, домогосподарств - як низьке.

Конкуренція між банками та достатня капіталізація сприяли певному пом’якшенню кредитних стандартів для бізнесу. У січні - березні банки й надалі планують пом’якшувати кредитні стандарти.

Рівень схвалення заявок для кредитів підприємствам зростав три квартали поспіль для всіх видів позик бізнесу, крім валютних.

Як наголосили в НБУ, пом’якшення стандартів для споживчих позик триває вже три роки поспіль. Крім того, рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку - не змінився.

У перші три місяці 2026 року респонденти очікують на посилення передусім ризику ліквідності та кредитного ризику.

Довідково

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 12 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінустанов із часткою 96% активів банківської системи.