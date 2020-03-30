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Банки получили от НБУ вторую партию наличных долларов

Новости » Экономика     30.03.2020 - 15:43
Банки получили от НБУ вторую партию наличных долларов
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Регулятор насыщает рынок наличной валютой после возникновения дефицита из-за коронавируса

Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 180 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, банки выкупили "фактически всю сумму" наличных.

На этот раз в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения. "В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", - добавили в пресс-службе.

НБУ на этой неделе планирует еще одну операцию обмена наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. "Поэтому в скором времени проблема должна быть решена", - отметили в НБУ.

Банки получили от НБУ вторую партию наличных долларов

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Национальный банк Украины 30 марта, проведет аукцион по продаже наличных долларов за безналичные. Как отметил Чурий, НБУ уже провел аукцион по продаже наличных долларов на 130 млн долларов, но спрос был на 280 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

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Темы: Курс доллара
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