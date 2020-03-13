Банки подняли кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2020 года в национальной валюте составляли 37,1% годовых, что на 0,35 п.п. выше, чем в январе (36,8%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 3,6 п.п. до 7,9% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале снизились с 13,2% до 12,0% годовых, по валютным выросли с 4,1% до 5,0%.

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 0,7% до 966 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 0,7% до 209 млрд грн, предприятий - сократился на 0,7% до 752 млрд грн.

Напомним, данные "Опроса об условиях банковского кредитования" НБУ за I квартал 2020 года свидетельствуют, что 84% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов и 71% - розничных.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. По его словам, возвращенцам будут кредиты под 5% годовых.