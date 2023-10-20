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Банки з початку року скоротили понад 200 відділень, у рейтингу змінився лідер

Фото: Рейтинг банків за кількістю відділень очолює Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5 098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири банки, в яких було 150 відділень "Айбокс Банк" (69), Укрбудінвестбанк (50), "Форвард" (17) та "Конкорд" (10).

Найбільше відділень у державному Ощадбанку - 1182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень.

Державний ПриватБанк скоротив 79 відділень і знаходиться на другому місці - 1131 відділення.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (329) та УкрСиббанк (222). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (221).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1 349 (на 20,2%).

Найбільше відділень було у державному ПриватБанку - 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень. У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).

Нагадаємо, у лютому глава НБУ Андрій Пишний звернувся до Міністерства фінансів, яке володіє акціями держбанків, з пропозицією ввести мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.

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