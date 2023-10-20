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Банки с начала года сократили боле 200 отделений, в рейтинге сменился лидер

Фото: Рейтинг банков по количеству отделений возглавляет Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 238.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банков. С начала года было закрыто четыре банка, в которых было 150 отделений "Айбокс Банк" (69), Укрбудинвестбанк (50), "Форвард" (17) и "Конкорд" (10).

Больше всего отделений в государственном Ощадбанке - 1 182, который ы 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.

Государственный ПриватБанк сократил 79 отделений и находится на втором месте - 1131 отделение.

Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (329) и Укрсиббанк (222). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (221).

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Больше всего отделений было в государственном ПриватБанке - 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1 182 отделения (-420).

Напомним, в феврале глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

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