Банки планируют снижать ставки по депозитам, - опрос НБУ

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (IV квартал 2024 года).

По данным опроса, средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд. Однако доли респондентов, которые сообщили о снижении стоимости средств бизнеса и населения, были несколько меньше рекордных показателей ІІ квартала.

Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств. Фондирование от корпораций возросло у 54% опрошенных, хотя во ІІ квартале таковых было 68%. По мнению банков, увеличивать заимствования у населения их побудили к изменению регуляторных требований.

В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными, говорится в обзоре НБУ.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.