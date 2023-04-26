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Банки планують підвищувати ставки за депозитами для населення, - опитування НБУ

Фото: Ставки за депозитами банків зростатимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Результати опитування банків свідчать про подальше зростання обсягів та вартості зобов’язань. Рекордною була кількість фінустанов, у яких здорожчали депозити домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2023 року).

Більше трьох чвертей опитаних фінустанов повідомили про зростання обсягу коштів як домогосподарств, так і корпорацій. У І кварталі середня вартість фондування, на думку банків, зросла.

Від започаткування опитування у 2021 році фінустанови зазначали про постійне збільшення ставок депозитів для фізосіб. У цьому опитуванні вже 93% банків звітували про зростання вартості залучень від населення - це рекордне значення.

У ІІ кварталі респонденти очікують на подальше підвищення вартості коштів клієнтів, більше для депозитів населення, йдеться в огляді.

Вперше від запровадження опитування у 2021 році строковість фондування, за оцінками банків, підвищилася. Як очікують фінустанови, нова тенденція зберігатиметься і в наступні 12 місяців.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 17 березня до 7 квітня 2023 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, у березні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,4% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (10,8%).

Нагадаємо, банки суттєво поліпшили свої очікування стосовно розвитку кредитування в Україні. У ІІ кварталі банкіри прогнозують зростання попиту на роздрібні кредити, а найбільше - на іпотеку.

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