Банки планируют увеличить кредитование предприятий и населения

Очередной опрос НБУ подтвердило уверенность банков в росте кредитования: 84% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов и 71% - розничных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за I квартал 2020 года, проведенного Национальным банком.

Как отметили в НБУ, такие ожидания сохраняются уже более трех лет. Балансы ответов рост кредитных портфелей остаются на высоком уровне: 45% для корпоративных и 54% для розничных.

По данным НБУ, крупные банки планируют активнее наращивать кредиты домохозяйств. Ожидания притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств являются высокими. Большинство банков ожидает более быстрого роста фондирования от корпоративных клиентов.

Спрос населения на потребительские кредиты продолжает расти с III квартала 2015 года. Основными факторами банки считают снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений. Респонденты не ожидают существенных изменений в спросе на ипотеку, хотя крупные банки указали, что развитие рынка недвижимости и потребительская уверенность может незначительно его увеличить. Финучреждения ожидают, что в I квартале 2020 года спрос на потребительские кредиты вырастет.

Опрос проводился 17 декабря 2019 года до 10 января 2020 года среди кредитных менеджеров 49 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины. Отчет содержит оценку состояния банковского кредитного рынка в IV квартале 2019 года и ожиданий на I квартал 2020 года.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 в.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

Напомним, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли с 11,1% до 13,9% годовых.