Банки планують збільшити кредитування підприємств та населення

Чергове опитування НБУ підтвердило впевненість банків у зростанні кредитування: 84% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів та 71% - роздрібних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за І квартал 2020 року, проведеного Національним банком.

Як зазначили в НБУ, такі очікування зберігаються вже понад три роки. Баланси відповідей зростання кредитних портфелів залишаються на високому рівні: 45% для корпоративних та 54% для роздрібних.

За даними НБУ, великі банки планують активніше нарощувати кредити домогосподарств. Очікування припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств є високими. Більшість банків очікує швидшого зростання фондування від корпоративних клієнтів.

Попит населення на споживчі кредити продовжує зростати, починаючи з III кварталу 2015 року. Основними чинниками банки вважають зниження відсоткових ставок та покращення споживчих настроїв. Респонденти не очікують суттєвих змін у попиті на іпотеку, хоча великі банки вказали, що розвиток ринку нерухомості та споживацька впевненість може несуттєво його збільшити. Фінустанови очікують, що у I кварталі 2020 року попит на споживчі кредити зросте.

Опитування проводилося 17 грудня 2019 року до 10 січня 2020 року серед кредитних менеджерів 49 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України. Звіт містить оцінку стану банківського кредитного ринку у ІV кварталі 2019 року та очікувань на І квартал 2020 року.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

Нагадаємо, у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення зросли з 11,1% до 13,9% річних.