UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Банки підвищують ставки за депозитами: на який строк вкладати кошти найвигідніше

Фото: депозити в банках зросли віще 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Подорожчання рефінансування після червневого підвищення облікової ставки НБУ до 25%стимулювало банки заміщувати його депозитами. Упродовж ІІІ кварталу фінустанови активніше піднімали ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2022 року).

За даними НБУ, найстрімкіше зросли ставки за новими тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні - у середньому на 3,2 в. п. до 11,3% річних. Різниця між тримісячними та річними депозитами залишалася мінімальною упродовж кварталу.

Крім того, вартість коштів суб’єктів господарювання у гривні зросла на 2.1 в. п. до 8,9% річних.

"Значний запас ліквідності стримує підвищення депозитних ставок. Проте ліквідність у секторі розподілена нерівномірно, що спонукатиме окремих учасників ринку до подальшого підвищення ставок", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ, з червня 2022 року розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України