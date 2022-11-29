Банки підвищують ставки за депозитами: на який строк вкладати кошти найвигідніше

За даними НБУ, найстрімкіше зросли ставки за новими тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні - у середньому на 3,2 в. п. до 11,3% річних. Різниця між тримісячними та річними депозитами залишалася мінімальною упродовж кварталу.

Крім того, вартість коштів суб’єктів господарювання у гривні зросла на 2.1 в. п. до 8,9% річних.

"Значний запас ліквідності стримує підвищення депозитних ставок. Проте ліквідність у секторі розподілена нерівномірно, що спонукатиме окремих учасників ринку до подальшого підвищення ставок", - йдеться в огляді.