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Банки повышают ставки по депозитам: на какой срок вкладывать деньги выгоднее всего

Фото: депозиты в банках выросли выше 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Удорожание рефинансирования после июньского повышения учетной ставки НБУ до 25% стимулировало банки замещать его депозитами. В течение ІІІ квартала финучреждения активнее поднимали ставки по вкладам как физических лиц, так и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (III квартал 2022 г.).

По данным НБУ, наиболее стремительно выросли ставки по новым трехмесячным депозитам физических лиц в гривне - в среднем на 3,2 п.п. до 11,3% годовых. Разница между трехмесячными и годовыми депозитами оставалась минимальной в течение квартала.

Кроме того, стоимость средств хозяйствующих субъектов в гривне возросла на 2.1 п.п. до 8,9% годовых.

"Значительный запас ликвидности сдерживает повышение депозитных ставок. Однако ликвидность в секторе распределена неравномерно, что побуждает отдельных участников рынка к дальнейшему повышению ставок", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, с июня 2022 года начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. Стремительнее всего подорожали трехмесячные депозиты населения.

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Национальный банк Украины