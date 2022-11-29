Банки підвищують ставки за депозитами: на який строк вкладати кошти найвигідніше

Подорожчання рефінансування після червневого підвищення облікової ставки НБУ до 25%стимулювало банки заміщувати його депозитами. Упродовж ІІІ кварталу фінустанови активніше піднімали ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2022 року).

За даними НБУ, найстрімкіше зросли ставки за новими тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні - у середньому на 3,2 в. п. до 11,3% річних. Різниця між тримісячними та річними депозитами залишалася мінімальною упродовж кварталу.

Крім того, вартість коштів суб’єктів господарювання у гривні зросла на 2.1 в. п. до 8,9% річних.

"Значний запас ліквідності стримує підвищення депозитних ставок. Проте ліквідність у секторі розподілена нерівномірно, що спонукатиме окремих учасників ринку до подальшого підвищення ставок", - йдеться в огляді.