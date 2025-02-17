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Банки підвищили ставки: під який відсоток можна взяти кредит

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 12:30
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Банки підвищили ставки: під який відсоток можна взяти кредит Фото: банки кредитують населення під 35% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,1% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34,1%.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 15,8% до 14,4% річних.

Банки підвищили ставки: під який відсоток можна взяти кредит

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,8% до 279 млрд гривень, для підприємств - скоротився на 0,7% до 813 млрд гривень.

Банки підвищили ставки: під який відсоток можна взяти кредит

Кредити населенню

За даними НБУ, частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло 16%.

Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення з нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

У IV кварталі 2024 року банки знизили вартість кредитів населенню та збільшили розміри споживчих кредитів. У I кварталі 2025 року українські банки планують пом'якшити кредитні стандарти для споживчих кредитів. За оцінками банків, боргове навантаження домогосподарств залишається низьким. Протягом 2024 року частка респондентів, які оцінювали боргове навантаження домогосподарств як низьке, була значно більшою, ніж у 2023 році.

Ставки банків за кредитами для населення залишаються вищими за 30% уже багато років через великі ризики неповернення коштів.

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