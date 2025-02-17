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Банки повысили ставки: под какой процент можно взять кредит

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 12:30
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Банки повысили ставки: под какой процент можно взять кредит Фото: банки кредитуют население под 35% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 35,1% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34,1%.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,8% до 14,4% годовых.

Банки повысили ставки: под какой процент можно взять кредит

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,8% до 279 млрд гривен, для предприятий - сократился на 0,7% до 813 млрд гривен.

Банки повысили ставки: под какой процент можно взять кредит

Кредиты населению

По данным НБУ, доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло 16%.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.

В IV квартале 2024 года банки снизили стоимость кредитов населению и увеличили размеры потребительских кредитов. В I квартале 2025 года украинские банки планируют смягчить кредитные стандарты для потребительских кредитов. По оценкам банков, долговая нагрузка домохозяйств остается низкой. В течение 2024 года доля респондентов, которые оценивали долговую нагрузку домохозяйств как низкую, была значительно больше, чем в 2023 году.

Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

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