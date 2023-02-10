Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит на початку 2023 року

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 6,4% до 7,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств січень впали з 20,1% до 19,5% річних, валютними зросли з 5,2% до 5,9%.

Кредитний портфель банків за січень скоротився на 0,7% до 1 000 млрд гривень, у т.ч. населення не змінився - 210 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,9% до 766 млрд гривень.