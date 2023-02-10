Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в начале 2023 года

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 6,4% до 7,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий январь упали с 20,1% до 19,5% годовых, по валютным выросли с 5,2% до 5,9%.

Кредитный портфель банков за январь сократился на 0,7% до 1 000 млрд гривен, в т.ч. населения не изменился - 210 млрд гривен, предприятий сократился на 0,9% до 766 млрд гривен.