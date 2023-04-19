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Банки підвищили іпотечні ставки та кредитують лише за держпрограмами, - НБУ

Фото: банки кредитують купівлю житла лише на вторинному ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні в лютому 2023 року становила 8,3%. Ставка зросла в порівнянні з січнем (7,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведене серед комерційних банків.

Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн гривень. Це у 3,3 рази менше, ніж в лютому минулого року (553 млн гривень).

Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували чотири банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості. Рік тому, у лютому 2022 року іпотеку видавали 13 банків.

Нагадаємо, банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази в грошовому вимірі.

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